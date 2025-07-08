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    超商冰咖啡都喝不到！嘉義布袋貨船風災受損 澎湖民生物資短缺

    澎湖貨輪已停航3天，全聯貨架空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

    澎湖貨輪已停航3天，全聯貨架空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/08 14:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕颱風丹娜絲造成台灣中西部沿岸重創，其中首當其衝的嘉義布袋港，因其中1艘停泊貨輪斷纜，導致3艘貨輪碰撞，滿海漂流的蚵棚、水電網路全斷情況下，導致澎湖民生物資斷航，已出現短缺景象。

    澎湖全聯等連鎖賣場配合的貨輪公司連續3天停航，澎湖各賣場貨架上的生鮮蔬菜依舊空盪盪，包括鮮奶、麵包也缺貨，更離譜的是澎湖人平日仰賴的超商咖啡，竟然因貨輪停航多日，已經缺冰塊，無法製作冰咖啡，看來丹娜絲颱風未為澎湖帶來重大損失，但已影響澎湖人日常生活。

    根據了解，由於丹娜絲颱風登陸帶來的強風，讓嘉義布袋港發生貨輪斷纜，導致3艘貨輪碰撞，加上布袋港外海廢棄蚵棚四處漂流，夜晚開航澎湖，如同不定時炸彈，增加航行困難度，所以運送民生物資至澎湖的貨輪，多已停航達到3天。

    由於台灣本島供應離島澎湖民生物資的貨輪，停靠在嘉義布袋港，包括長奕、百威、海盛、山寶等貨輪，皆因布袋地區停電、停水、網路中斷等因素今天仍停航，只有奧林匹克1家貨輪獨撐大局，由滿天星客輪人員支援，成立颱風後臨時裝卸貨區，準時將貨物在今天配送至龍門港。

    全聯澎湖連鎖各賣店，鮮乳都不見蹤影。（記者劉禹慶攝）

    全聯澎湖連鎖各賣店，鮮乳都不見蹤影。（記者劉禹慶攝）

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