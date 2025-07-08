不敵強風襲擊...北港、水林獨居戶屋頂應聲吹掀 慘況曝光

北港扶朝里蘇姓獨居翁昨凌晨住家屋頂遭吹掀。（記者李文德攝）

2025/07/08 15:11

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風過境，造成雲林縣嚴重農損外，更傳出水林鄉、北港鎮2戶獨居戶屋頂，不敵強風遭吹掀慘況。至今2戶獨居長者仍心存餘悸。縣府社會處表示，將協助民眾依福利身份別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕補助或啟動本縣雙B計畫辦理房屋修繕工作。

北港扶朝里65歲蘇翁回憶，昨凌晨風雨交加，屋頂開始掉下髒汙，便趕緊穿上衣服，不到10秒鐘約4間房舍屋頂吹掀，重重落在屋前空地，趕緊拿了幾件衣服跑到其餘空房避難，看見屋頂瞬間沒了，整晚愣住，現在想來已沒那麼驚恐，也不斷安慰自己「沒被屋頂打到」，但還是希望趕緊重建家園。

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北港鎮長蕭美文表示，事發後第一時間啟動關懷機制，送物資給蘇翁，更向他告知有需要安置其他地點，可隨時向當地里長姚水評回報，後續將啟動相關流程。

水林山腳村70多歲曾林婦人表示，昨凌晨停電正想去拿電池裝在照明設備，想不到房子晃動，隨後客房、房間、客廳的屋頂都強風吹掀，險些波及到自己，事發當下只能冒雨收拾行李，現在想來仍餘悸猶存。

水林代理鄉長張東凱表示，公所已啟動相關救助措施，趕緊將因風災而導致房屋毀損的長者、弱勢戶等重建家園。

社會處副處長陳怡君表示，昨已請各公所清查民眾房屋受損，如水林曾林阿嬤以依親安置，北港蘇翁也由公所持續關懷，後續將協助依福利身份別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕等相關補助，或啟動縣府雙B計畫辦理修繕工作。

水林山腳村曾林婦人住家屋頂遭吹掀。（民眾提供）

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