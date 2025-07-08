又有新颱風要來？10天後低季風槽再起 氣象署這樣說

今天早上彰化地區暴雷雨狂下，道路積水，路況壅塞。（記者張聰秋攝）

2025/07/08 14:38

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣受到丹娜絲颱風影響，中南部地區遭到重創，近期有專家指出，10天後低緯度的季風槽將建立起來，成為容易生成颱風的區域，對此中央氣象署表示，夏季的南海至菲律賓東方海面通常都是低壓帶，這是夏季通常情況的大環境配置，且就目前預報來看，未來一週內尚未有熱帶系統發展跡象。

中央氣象署預報員張承傳表示，台灣在週五前都處於低壓帶的環境中，而低壓帶內陸續會有擾動生成，但是否會進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風等系統還有待觀察，就目前預報來看，未來一週內沒有明顯發展跡象。

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張承傳提到，夏季的南海至菲律賓東方海面都會是低壓帶的區域，也是颱風生成的熱區，這也是夏季一般情況下的天氣系統配置，因此10天後季風槽建立後，自然有機會出現擾動，這也符合夏天的大環境。

但張承傳提醒，每年生成並接近、影響台灣的颱風約落在3至5個，時序進入夏季後，確實隨時有機會出現颱風，但民眾不需要太過緊張，且短期內應先把注意力放在目前已經在影響台灣的低壓帶與西南季風，中南部地區仍有機會出現大雨或短延時豪雨，且明後兩天雨勢可能還會再增大。

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