新北蘆洲少年服務中心為「飛行少年」辦羽球夏令營 透過運動發洩精力

新北市蘆洲少年服務中心為飛行少年辦羽球夏令營，由專業教練從基本動作教起。（記者翁聿煌攝）

2025/07/08 15:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局蘆洲少年服務中心擔心暑假期間「飛行少年」沉迷在網咖或遊蕩在公園、街頭，結合財團法人中租青年展望基金會在蘆洲羽球館舉辦為期10天的羽球夏令營，少服中心主任高珮熏表示，希望透過高運動量能流汗，讓精力旺盛的少年紓解發洩，調節穩定情緒，再伺機引導入正途。

東海大學社會工作碩士畢業的高珮熏，在蘆洲少年中心服務13年，和其他社工長期陪伴三重、蘆洲地區一群飛行少年，每年開案輔導超過150個家庭和少年，從中輟、單親、隔代教養、公司（幫派）、8+9（八家將）等形形色色，她運用社工專業和熱忱，突破少年心防，與少年建立信賴和感情。

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高珮熏說，曾有位剛從感化院出來的少年，因再度與家人發生爭執，家人氣憤叫他「怎不去死一死啊？」竟然帶著槍到中心找她訴苦，高珮熏一方面勸少年冷靜，另方面打電話給少年的阿嬤，儘管電話那頭阿嬤對孫子開罵，但高珮熏假裝阿嬤正煮好晚餐，等著少年回家吃飯，少年在半信半疑之際，總算放下殺人自殺念頭，後來也在少服中心的輔導下重回正軌。

高珮熏表示，今年蘆少羽球夏令營共有15位少年參加，這些多半是服務中的個案，也有蘆少社工到公園去「抓來的」，因為擔心他們在公園遊蕩。由於是高運動量的羽球，頗為少年所愛，教練則由中租基金會所提供的羽球國手輪流指導，包含去年全國羽球女單冠軍林思雲，及全國排名前茅的盧敬堯等國手。

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