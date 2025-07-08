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    竹市府前廣場噴水設施7/12起開放 12、13兩日週末免費呷冰

    竹市府前廣場噴水設施7/12起開放，12、13兩日週末免費呷冰。（市府提供）

    竹市府前廣場噴水設施7/12起開放，12、13兩日週末免費呷冰。（市府提供）

    2025/07/08 14:45

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕夏季天氣高溫炎熱，為了讓市民朋友能夠清涼一「夏」，新竹市政府預計於7/12至8/31暑假期間，開放市府前廣場噴水設施，提供市民朋友戲水消暑；並於7/12、7/13連兩日週末，加碼舉辦「來州廳呷冰」活動，邀請竹市冰品冷飲及點心名店設攤，也安排劇團表演與大小朋友互動，歡迎所有市民朋友共襄盛舉，歡度盛夏午後時光。

    行政處說明，7/12、7/13的15時至19時，市府將在府前廣場舉辦「來州廳呷冰！噴水池開放囉」歡樂戲水活動，只要民眾與活動指定看板拍照，並打卡上傳照片於自己的Facebook或IG平台，即可獲得「商品兌換券」一張。憑券至市集攤販區即可兌換禮品，總計10種品項，讓民眾隨機抽取兌獎（數量有限，換完為止）；另活動如遇雷雨天，考量活動安全性將延期或取消，由市府另行公告。

    行政處補充，府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓為緩升、緩降，讓大、小朋友安心玩水。此外，市府免費提供水槍租借（數量有限），並於一樓服務中心內放置紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用。民眾如有更衣需求，也可使用市府內無障礙廁所兼親子廁所，同時提醒民眾在歡樂之餘，注意安全、多補充水分及適當的防曬措施。

    行政處表示，市府前廣場噴水設施開放期間為7/12至8/31，噴水時間為平日週一至週五，每日8時、12時各開放噴水15分鐘，17時至19時加碼連續2小時噴水；逢週六、週日從15時起至19時，連續4小時不間斷噴水，歡迎大小朋友一起到府前廣場戲水，體驗夏日水樂園的歡樂時光。

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