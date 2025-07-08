桃園分區放假幼兒園急徵代課師 幼教工會：市府應助協調人力

青園非營利幼兒園因隸屬中壢區需正常上班上課，急徵15名代課老師。（資料照）

2025/07/08 15:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕桃園市政府於丹娜絲颱風襲台期間宣布分區放假，有幼兒園沒放假須開園，但園內卻有多位幼教老師居住在放假區域，急得上網急徵15名代課老師，引發家長討論。全國幼教產業工會認為，市府放假決策僅看數據並不周全，建議未來應幫忙協調人力，並設置代課人力網提供園所支援。

丹娜絲颱風影響台灣之際，桃園市於7月6日晚間宣布7日除大園、觀音、新屋、蘆竹等4區因風雨數據達標放假外，其餘行政區皆正常上班課，但位於桃園市中壢區的青園非營利幼兒園，卻因多位老師住在放假區域，晚間9點多還在社群平台發布急徵15名1日代課老師的公告，憂心發生「小孩來上學，但沒有老師」的窘境，家長也跟著炸鍋批評。

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對此，全國幼教產業工會理事長許文菁指出，決策不是只依照冷冰冰的數字，而忽略「人情味」，颱風所牽涉不僅是風雨的問題，若是受災還要考量災後重建的因素，分區放假可以理解，但桃園市府卻未顧及學校及民眾的困難，應從更大的視野去思考。

許文菁認為，幼教產業人力不足已是長久問題，但以這樣晚的時間，又臨時性要大量代課老師的情況極罕見，因為幼教不像工廠，人手不足可以縮減產能，教保員不足是面臨違法的問題，市府做分區放假決策當下，也要有所配套，瞭解各園所是否受影響，並介入協調。

許文菁也提到，目前園所找代課老師，都是在代課群組公告，或透過老師間介紹，園所再一一面談後決定，都是私下管道，品質未必整齊，地方政府應該規劃建置代課老師人力網，在園所有需求，甚至是急需的情況下，有平台可以協助。

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