竹縣高中免試入學錄取率99.95％ 破9成5留在大新竹

新竹縣政府教育局表示，114學年高中免試入學竹縣錄取率99.95% ，且破9成5的考生留在大新竹念高中。（記者黃美珠攝）

2025/07/08 15:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕114學年竹苗區高中免試入學今天放榜，新竹縣政府教育局表示，全縣今年報名免試入學分發的3797名學生中，經統計3795人順利獲分發，錄取率99.95%再創新高，而這些學生留在新竹縣、市高中職就讀者高達3636人，佔了95.81%，比去年94.52%再提高。

縣府教育局表示，竹苗區日前約有4150名學生已透過完全免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審、園區生獨招、特色招生（藝才班、科學班、體育班、專業群科）、實用技能班等多種入學管道確定就讀學校。其中竹苗區報名免試入學共9892人，經統計有9888人獲得分發，報名學生平均選填11個志願，而以「第一志願序」分發者就佔了53.24%、共5264人，前5志願序獲得分發者則有9841人，佔99.52%。

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新竹縣偏遠及非山非市地區有12名學生錄取竹科實中、新竹高中以及新竹女中等校，分別出自北埔、芎林、鳳岡、橫山、寶山、尖石以及關西這7所國中。可見學生和學校共同努力提升學力，竹苗區免試入學制度設計，考量新竹、苗栗2縣近半數學校為偏遠地區國中，而加入「扶助弱勢」比序項目，確實保障了經濟、地域、或是身分弱勢的學生權益。

縣府教育局表示，對於分發結果有疑義者，明天下午4點之前，可向國立苗栗農工所在的竹苗區免試入學主委學校申請複查。其他學生在週四、10日早上9點到11點，向各錄取學校完成報到手續，逾期未報到視同放棄錄取資格。

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