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    曝台南復電進度 林俊憲：感謝大家體諒台電人員辛苦

    對於台南沿海地區民宅受丹娜絲颱風強襲，有的屋頂都被掀翻災情，立委林俊憲率員前往會勘聽取災民心聲。（資料照）

    對於台南沿海地區民宅受丹娜絲颱風強襲，有的屋頂都被掀翻災情，立委林俊憲率員前往會勘聽取災民心聲。（資料照）

    2025/07/08 15:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風於6日深夜在嘉義地區登陸台灣，經過一夜狂風暴雨肆虐，為台灣南部帶來嚴重災情，許多地方電力尚未恢復。對此民進黨立委林俊憲表示，今早有再次詢問台電，但他們表示資訊掌握更新確實有難處，因為這次的受災範圍和樣態是全面性的，有各種停電的原因，很難即時統計。

    林俊憲在臉書PO文表示，相信大家現在都很想知道復電進度，今早有再次詢問台電，但他們表示資訊掌握更新確實有難處，因為這次的受災範圍和樣態是全面性的，有各種停電的原因，很難即時統計。

    林俊憲指出，舉例來說，今早他接到一個陳情，這個市民家周遭總共有4戶停電，剛好他本身有相關知識背景，知道原因出在哪，原來是變電器因颱風導致某個零件脫落，只需要台電派1、2個人力調整就可以復電，這個案件因為清楚原因，所以很好處理，諸如此類可快速維修的零星停電地點應該有很多，但現階段難以一一排查，因為台電目前主要人力都在優先搶修電網主幹的倒塌電線桿。

    林俊憲續指，電網就像河流，上游要先疏通，水能流動了，才能知道中下游哪裡堵塞？什麼原因堵塞？由於電線桿需要重機具一根根重新立起拉線，目前還在盡全力搶通上游堵塞的階段。

    林俊憲直言，感謝大家體諒台電的辛苦，身為民意代表，我會盡量幫他們傳遞資訊，也麻煩大家可以轉達給身邊的親朋好友！

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