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    丹娜絲重傷嘉義蚵棚 澎湖牡蠣價格水漲船高

    嘉義布袋東石生蚵風災損失嚴重，澎湖牡蠣價格水漲船高。（記者劉禹慶攝）

    嘉義布袋東石生蚵風災損失嚴重，澎湖牡蠣價格水漲船高。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/08 15:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕丹娜絲颱風日前由嘉義布袋登陸，創下120年來紀錄，強風造成蚵棚嚴重受損，導致嘉義布袋東石名產蚵肉缺貨，讓澎湖牡蠣肉售價蠢蠢欲動，目前每台斤約250元，但愈近中秋在市場需求增加，恐將漲至每台斤300元以上。

    由於嘉義布袋東石是台灣蚵主要產區，此次颱風帶來的重創，短期內恐難恢復正常供貨，重新育苗趕不上中秋蚵肉燒烤旺季，只能仰賴外地供應，離島澎湖也是養殖牡蠣重鎮，每年產值近5億元，雖然今年春節前育苗的牡蠣，近日收成發現空殼率過高，懷疑與海水溫度過高有關，丹娜絲颱風帶來降溫效果，可望有助於澎湖牡蠣生長。

    澎湖蚵農表示，牡蠣越靠近中秋佳節，需求量逐日倍增，蚵肉售價恐由現在每台斤250元，攀升至每台斤300元以上，但是又害怕有心人士趁機洗產地從中國進口牡蠣至金門、馬祖後，再假借金馬產地證明，運回台灣銷售，打壞牡蠣市場價格，希望相關單位未雨綢繆，要加強追查。

    澎湖牡蠣肉售價蠢蠢欲動，目前每台斤約250元，但愈近中秋在市場需求增加，恐將漲至每台斤300元以上。（記者劉禹慶攝）

    澎湖牡蠣肉售價蠢蠢欲動，目前每台斤約250元，但愈近中秋在市場需求增加，恐將漲至每台斤300元以上。（記者劉禹慶攝）

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