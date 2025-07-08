為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義青農連遭颱風重擊 農業復原之路艱辛

    農業部部陳駿季（左2）向蕉農陳坤汸說明救助方式。（記者蔡宗勳攝）

    農業部部陳駿季（左2）向蕉農陳坤汸說明救助方式。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/08 15:18

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐，嘉義縣農漁牧災情慘重，截至今天上午10點災損統計已達5億5188萬8000元。種植13公頃香蕉的青農陳坤汸指出，去年才遭凱米颱風重創，所有心血付諸東流，辦理的低利貸款才剛開始要還錢，就又碰到更嚴重的災情，真的是無語問蒼天，而且這13公頃香蕉園自有的土地僅3分地，其餘都是向老農承租，租金與重新整理種植費用，壓得他喘不過氣來。

    農業部長陳駿季今天上午馬不停蹄到嘉義縣鹿草、中埔與竹崎勘查溫室、木瓜、香蕉、龍眼與柑橘的受損情況，當場表示農業部已在7日公告嘉義縣為辦理丹娜絲颱風農產業全品項（稻米除外）之農業天然災害現金救助及低利貸款地區，其餘有關農友權益部分也會專業處理，減輕農友的負擔。

    陳駿季由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等人陪同到中埔鄉查看木瓜與香蕉受損情形，看到即將可以採收的水果毀於這次風災，感到相當心痛與不捨，表示颱風從嘉義登陸，重創農漁業，因而農業部加快作業腳步，昨天就公告嘉義縣為辦理丹娜絲颱風農產業全品項（稻米除外）之農業天然災害現金救助及低利貸款地區，自今天起至7月21日止受理農民申請（假日得不受理） ，強調會儘速核發現金救助與低利貸款，協助農友儘速重建。

    即將可以採收的香蕉毀於風災，青農陳坤汸欲哭無淚。（記者蔡宗勳攝）

    即將可以採收的香蕉毀於風災，青農陳坤汸欲哭無淚。（記者蔡宗勳攝）

    受颱風肆虐，嘉義縣中埔香蕉全倒。（記者蔡宗勳攝）

    受颱風肆虐，嘉義縣中埔香蕉全倒。（記者蔡宗勳攝）

    即將可以採收的香蕉毀於風災。（記者蔡宗勳攝）

    即將可以採收的香蕉毀於風災。（記者蔡宗勳攝）

    木瓜設施網子被強風掀開，葉子幾乎掉光，宣告青木瓜無法成熟。（記者蔡宗勳攝）

    木瓜設施網子被強風掀開，葉子幾乎掉光，宣告青木瓜無法成熟。（記者蔡宗勳攝）

    農業部長陳駿季（左二）到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

    農業部長陳駿季（左二）到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播