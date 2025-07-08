嘉義青農連遭颱風重擊 農業復原之路艱辛

農業部部陳駿季（左2）向蕉農陳坤汸說明救助方式。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/08 15:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐，嘉義縣農漁牧災情慘重，截至今天上午10點災損統計已達5億5188萬8000元。種植13公頃香蕉的青農陳坤汸指出，去年才遭凱米颱風重創，所有心血付諸東流，辦理的低利貸款才剛開始要還錢，就又碰到更嚴重的災情，真的是無語問蒼天，而且這13公頃香蕉園自有的土地僅3分地，其餘都是向老農承租，租金與重新整理種植費用，壓得他喘不過氣來。

農業部長陳駿季今天上午馬不停蹄到嘉義縣鹿草、中埔與竹崎勘查溫室、木瓜、香蕉、龍眼與柑橘的受損情況，當場表示農業部已在7日公告嘉義縣為辦理丹娜絲颱風農產業全品項（稻米除外）之農業天然災害現金救助及低利貸款地區，其餘有關農友權益部分也會專業處理，減輕農友的負擔。

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陳駿季由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等人陪同到中埔鄉查看木瓜與香蕉受損情形，看到即將可以採收的水果毀於這次風災，感到相當心痛與不捨，表示颱風從嘉義登陸，重創農漁業，因而農業部加快作業腳步，昨天就公告嘉義縣為辦理丹娜絲颱風農產業全品項（稻米除外）之農業天然災害現金救助及低利貸款地區，自今天起至7月21日止受理農民申請（假日得不受理） ，強調會儘速核發現金救助與低利貸款，協助農友儘速重建。

即將可以採收的香蕉毀於風災，青農陳坤汸欲哭無淚。（記者蔡宗勳攝）

受颱風肆虐，嘉義縣中埔香蕉全倒。（記者蔡宗勳攝）

即將可以採收的香蕉毀於風災。（記者蔡宗勳攝）

木瓜設施網子被強風掀開，葉子幾乎掉光，宣告青木瓜無法成熟。（記者蔡宗勳攝）

農業部長陳駿季（左二）到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

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