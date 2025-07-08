苗縣24名國高中生將赴澳洲遊學 肩負推廣文化特色及農特產

將赴澳洲遊學的學生，用流利的英語，介紹縣內的客家美食。（記者張勳騰攝）

2025/07/08 14:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣自2014年起每年補助縣內優質20名國高中學生公費海外進修專案邁入第11年，今年更增加全額補助4名偏鄉國中學生，盼提升縣內學生的英語能力。此次培訓的24名國高中學生8月2日將赴澳洲Evelyn Scott School進行21天的學習之旅，今（8）日舉行行前記者會，學生們用流利的英語介紹縣內的文化特色及美食等，苗栗縣長鍾東錦期許他們能拓展國際視野，同時也肩負推廣苗栗縣的文化特色及農特產等任務。

教育處表示，此次澳洲遊學的學校Evelyn Scott School位於首都坎培拉，學校命名來自澳洲原住民領袖 Evelyn Scott，是所強調社會正義與文化共融的學校，學校從校園環境、學習設計到社區參與，都強調以學生為中心，並兼顧社會與環境責任，是當地一所模範的新型學校。

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教育處指出，今年安排國中18人，高中6人，除4名偏鄉學生，由縣府全額補助外，其餘一般學生需自付赴澳遊學部份經費，這些學生將安排與當地學生共同切磋學習，進行教育及文化交流，包括英語課程培訓、在地歷史文化走讀等，同時也讓學生們居住於通過當地教育局認證的寄宿家庭中，體驗當地文化。

鍾東錦表示，苗縣府獲國教署補助經費4200萬元，用以引進外籍英語教師計畫、部分領域雙語計畫及提升國中小師生口說英語展能樂學計畫，提供給孩子最豐富的英文學習資源；今年也編列611萬元辦理「澳視群英展翅計畫」提供縣內國、高中生出國遊學機會，盼開拓國際視野並與國外學生相互交流新知，培養苗栗學子更寬廣的國際世界觀。

學生高唱客家歌曲，將赴澳洲進行國際交流。（記者張勳騰攝）

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