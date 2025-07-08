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    竹縣芎林鄉聯合辦公大樓今「入厝」 YouBike同步上路

    新竹縣芎林鄉聯合辦公大樓今天啟用，公所、代表會以及戶政事務所一起「入新厝」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣芎林鄉聯合辦公大樓今天啟用，公所、代表會以及戶政事務所一起「入新厝」。（記者黃美珠攝）

    2025/07/08 15:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉公所、代表會、以及戶政事務所合署辦公大樓今啟用，YouBike微笑單車也在芎林上路，新竹縣長楊文科、前任縣長邱鏡淳都到場致賀，縣內多個鄉鎮長、代表會、各級民代等也都出席一起沾喜。

    楊文科說，這個聯合辦公廳舍的土地，多虧前任縣長邱鏡淳、前任鄉長莊雲嬌敲定且撥用，之後由他和現任鄉長黃正彪接棒爭取中央補助經費興建。近年內芎林不僅新添了聯合辦公廳舍，還有全新的市場、消防分隊隊部、特色公園等，都使芎林氣象一新。

    楊文科自豪地說，新竹縣YouBike的周轉率是5.75，而電輔車的周轉率則是6，等於每天就有5個人以上在使用，這樣的成績非常「靚」，不僅是非6都的第一名，甚至贏過6都的桃園、台南、以及高雄。

    黃正彪說，YouBike在鄉內共有10個站點，車輛中90輛是一般自行車，另外20輛是YouBike 2.0E電輔車，兼顧通勤、通學以及休閒遊憩功能。

    為了慶祝辦公大樓啟用，芎林鄉公所以「文化巨擘墨飄香 詩書精傳話芎林」為題，精選去年國寶級書法家孔昭順所贈202件墨寶中的8幅在新廳舍內特展，同時搭配新竹縣書畫藝術學會與新竹市湖畔畫會聯手的「文化藝廊」首展，另自即日起推出系列親子手作活動，週六（12日）率先登場的「風狂遊戲場」，以天然、自由、創意、冒險概念取代罐頭遊具，邀請親子到公所同歡。

    即日起到新竹縣芎林鄉，也能騎著YouBike趴趴走了。（記者黃美珠攝）

    即日起到新竹縣芎林鄉，也能騎著YouBike趴趴走了。（記者黃美珠攝）

    新竹縣芎林鄉聯合辦公大樓今天啟用，多虧前任縣長邱鏡淳（前右3起往左）、現任縣長楊文科同心協力，一個幫忙取得土地，一個幫忙爭取經費興建。（記者黃美珠攝）

    新竹縣芎林鄉聯合辦公大樓今天啟用，多虧前任縣長邱鏡淳（前右3起往左）、現任縣長楊文科同心協力，一個幫忙取得土地，一個幫忙爭取經費興建。（記者黃美珠攝）

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