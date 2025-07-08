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    丹娜絲農損嚴重 陳駿季：救助預算若不足恐無法即時協助農民

    嘉義縣溫網室設施損害嚴重。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣溫網室設施損害嚴重。（記者林宜樟攝）

    2025/07/08 14:01

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成全台農漁業嚴重受損，光嘉義縣農業災損初步統計就高達5億5188萬8000元，農業部長陳駿季說，天然災害救助基金編列預算若不足，往年行政院會以第二預備金來協助，但因為基金被刪，依照規定不能直接動用二備金，必須提追加預算，由立法院同意，但時程久，恐無法即時協助農民。

    立委蔡易餘今天勘災時說，基金預算有一筆是用來做天然災害救助，他與陳駿季在討論，基金預算被砍或被凍結，若遇到天然災害救助金額大於農業部編列的預算，就無法動支行政院第二預備金進行協助，會非常頭痛；陳駿季說，希望與協助農民有關的經費，都不要刪，被刪之後，若需要時，就會造成經費動支的困擾。

    根據嘉義縣政府統計，截至今天上午10點，農業災損共計5億5188萬8000元，農作物及設施部分各鄉鎮被害面積總計1786.68公頃，損害程度38%，換算無收穫面積682.7公頃，預估損害金額2億961萬2000元，主要受損品項為香蕉、竹筍、木瓜、蓮霧、番石榴、柿子，設施損失嚴重；畜產業受災場數51場損失金額約1億4千712萬6000元；漁業部分東石鄉及布袋鎮漁港區域在港漁船（筏）計有32艘漁筏及18艘漁船因颱風翻覆，損失金額概估1140萬；東石鄉及布袋鎮牡蠣養殖計有9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害，損失金額1億8375萬元。

    農業部長陳駿季（中）及立委蔡易餘（右）說明。（記者林宜樟攝）

    農業部長陳駿季（中）及立委蔡易餘（右）說明。（記者林宜樟攝）

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