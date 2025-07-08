颱風後國內線急調機衝量能 軍機及民航機今供2.2萬座位

丹娜絲颱風過境影響國內航班，軍方出動協助疏運旅客。圖為7日疏運情況。（民航局提供）

2025/07/08 13:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕受颱風丹娜絲影響，國內線班機近日有所異動，導致部分旅客滯留外島。交通部民航局表示，國內線各航線陸續恢復飛航，今天上午繼續協調航空公司疏運旅客，台北—金門4架次放大機型、2架次加班機，台北—澎湖2架次放大機型，軍方則出動12架次軍機疏運，今天運能合計2萬2260座位數。

今天國內線民航機表定飛航266架次，2萬0412座位數，其中金門72架次、6316座位數；澎湖128架次、1萬0824座位數；馬祖航線26架次、1760座位數。

請繼續往下閱讀...

民航局另協調華信、立榮航空放大機型或派加班機疏運，總計12架次、共1008座位數。包括昨天協調的台北—金門2架次放大機型、台北—澎湖2架次加班機，合計322座位數；今早協調的台北—金門4架次放大機型、2架次加班機、台北—澎湖2架次放大機型，合計686座位數。

此外，民航局也協調國防部支援軍機12架次、840座位，協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次；金門往台北、台中、高雄各1架次；高雄往金門1架次。

民航機透過放大機型或增加航班疏運旅客。圖為華信航空7日調度班機加強疏運。（民航局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法