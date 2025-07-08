花蓮充氣裝置「紅面鴨換貓頭鷹」 挨批換湯不換藥

花蓮暑期活動「花蓮FUN暑假」12日起將在鯉魚潭等地登場，縣府今年改變十年來在潭中放置大型充氣裝置紅面鴨的傳統改放貓頭鷹。（記者王錦義攝）

2025/07/08 14:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮暑期活動「花蓮FUN暑假」12日起將在鯉魚潭等地登場，縣府今年改變10年來在潭中放置大型充氣裝置紅面鴨的傳統，改推5大免費水上體驗，卻有民眾發現水上雖無紅面鴨卻有貓頭鷹，認為縣府換湯不換藥。縣府澄清，貓頭鷹是周邊部落守護神的象徵意象，且已放置多年並非今年才放。

「花蓮FUN暑假」迄今已在壽豐鄉鯉魚潭連續舉辦12年，前任縣長傅崐萁仿效高雄黃色小鴨活動，在潭中央放置大型紅面鴨充氣玩偶，年年重複遭民代抨擊了無新意、「看膩」後，今年大規模調整活動內容，改推5大免費水上體驗，並以「紅面鴨放暑假」理由暫時移除充氣玩偶。

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有民眾近日經過鯉魚潭發現，潭中央雖然沒有紅面鴨卻有貓頭鷹，嘲諷說「遠看是貓頭鷹，近看才發現是假扮貓頭鷹的鴨子」，嘲諷是縣府最新力作，也質疑活動根本換湯不換藥。「為什麼一定要在風光秀麗的鯉魚潭內放這麼大的充氣裝置？」、「真的變不出新東西，難怪被台東超越」。縣議員楊華美說，鯉魚潭的自然風光很美，目前看到取代紅面鴨的是貓頭鷹，是不太懂涵義，這些裝置家水上活動預算要近2000萬元。

對此，縣府觀光處長余明勲表示，貓頭鷹被鯉魚潭周邊部落視為守護神，具有守護的象徵意象，過去幾年它一直都在鯉魚潭，強調「過去有，現在也會有」，並非活動新出現的意象。余明勲也提到，今年活動整體預算較去年少，整體約2000萬元，大部分的行銷預算都放在「繁花盛開」計畫項目之中，因此民眾可在鯉魚潭旁看到繁花盛開的IP意象，也歡迎大家拍照打卡。

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