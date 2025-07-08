分科考試試場分配今公布 週四下午開放查看試場

大考中心公布今年分科考試試場分配，並將於週四下午開放查看試場。（資料照）

2025/07/08 13:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗將於本週五、六舉行，應考資訊與試場分配表，並預定於本週四下午2時至4時開放查看試場與座位。大考中心特別提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件正本，並請提早出門，並於考前詳閱試場規則，避免因違規遭扣減成績。

114學年度分科測驗於7月11日、7月12日舉行，首日首節考物理、次節考化學、第三節考數學甲、第四節考生物；次日首節考歷史、次節考地理、第三節考數學乙、第四節考公民與社會。

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關於應考資訊與試場分配，大考中心表示，考生可至大考中心網站分科測驗之「試務專區」查覽。而試場查看開放時間為7月10日下午2時至4時。若考生應試地點為彰化考區彰師大進德校區，查看試場時間調整為下午4時至6時。

大考中心提到，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，今日將以0911-511-467手機號碼發送簡訊，通知考生應試號碼與報名科目；如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心說，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。有效證件正本包括國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。但學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

若未攜帶應試有效證件正本，也若未依規定在當節考試結束鈴聲響畢前送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法審議並扣減該節成績。

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