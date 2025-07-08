后里三線路跨橋工程進度超前 力拚9月底前完工通車

后里區三線路跨越國道一號跨橋，預計9月完工通車。（圖由楊瓊瓔提供）

2025/07/08 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區三線路及舊社路跨越國道一號的跨橋，因太窄形成交通瓶頸，交通部高速公路局斥資2.58億元拓寬，去年8月動工拆除重建，並新建水管橋，整體工程進度超前9.05%，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，期待三線路跨橋於今年9月底前可完工開放通車，整體工程於明年5月完工；因目前正值后里區一期稻作收割，農友反映濕穀載運至穀倉繞道不便，楊瓊瓔也協調高公局允諾開放三線路工區便道，讓農用機具得以通行。

交通部高速公路局表示，這次工程範圍涵蓋三線路、舊社路2座跨橋及新建水管橋，長度各51公尺，橋梁採用鋼箱型梁橋，施工難度高，尤其舊社路跨越橋將待水管橋完工後方可拆除重建，工程需精密銜接，並以不影響周邊交通為前提，目前整體工程進度51.34%，超前9.05%。目前三線路跨橋正進行橋護欄與伸縮縫安裝，引道及三重東路與無名路等聯外道路，預計將於9月底前開放通車。

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由於后里區一期稻作進入收割，多位農友反映，因三線路施工，濕穀載運到穀倉需繞道而行，作業不便；楊瓊瓔立即刻協調高公局與施工單位，要求兼顧農民實際需求，高公局允諾開放部分工區便道，讓農用機具可通行，獲農友肯定。

楊瓊瓔指出，三線路跨橋原本寬度僅3至5公尺，雙向車輛無法同時通行，成為地方交通瓶頸，經多年爭取，中央將拓寬為10公尺，同步改建水管路，改善交通，預計明年5月可全部完工。

立委楊瓊瓔等會勘后里三線路跨越國道一號跨橋拓寬進度。（記者歐素美攝）

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