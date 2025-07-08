丹娜絲狂風重創嘉縣設施農業 農業部長鹿草勘災討論溫網室救助

農業部長陳駿季、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等到鹿草鄉勘災。（記者林宜樟攝）

2025/07/08 13:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕颱風丹娜絲帶來的狂風造成嘉義縣設施農業損失慘重，今天農業部長陳駿季到鹿草鄉勘災，瞭解溫室、網室設施損害情形，陳駿季說，本次風災農糧類開放全品項進行申請救助，若有受損可立即向公所申報，溫網室的救助金額標準，因物價上漲，會適度調高救助標準，盡快讓農民復原。

陳駿季、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、鹿草鄉農會總幹事陳健平、鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉代表會主席施坤霖及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等到鹿草鄉勘查，討論救助方案；陳駿季說，現行規定如強固型溫網室1公頃救助90萬元，因物價上升，後續救助標準會依物價上升做適度調整，農民可用APP照相，精準定位，可減輕公所人員負擔。

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翁章梁說，嘉義縣農漁產業損失慘重，平原區溫網室損失約8成，2017年有補助標準，農業部同意會做檢討，讓農民盡快復耕；蔡易餘說，損壞的設施如塑膠布等，清運對農民也是一大負擔，請農業部及縣府協助農民處理；陳駿季說，請農民清理完後先放置，農業部會協助處理；縣府農業處長許彰敏說，會與環保局一同協助農民清運。

蘇姓農民說，他架設6分地的溫室設施，約5到6年，但這次颱風來襲全部被吹垮，設施損失及預計的生產農產哈密瓜、番茄及小黃瓜等收益合計約1000萬元，請政府協助幫忙；吳姓農民說，許多農民還在網路被攻擊，稱「收益好的時候怎麼不說」，讓人心寒。

嘉義縣溫網室受損嚴重。（記者林宜樟攝）

嘉義縣溫網室倒塌。（記者林宜樟攝）

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