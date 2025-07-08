樂齡共學落腳北市大同 孩童與百歲作粿達人齊聚傳承文化

百歲作粿達人林李足（左）從小投入，至今資歷90幾年；90歲江李愛嬌（右）也從年輕就開店賣粿做生意，皆代表在地米食文化。中為老協理事長蔡鴻鵬。（記者吳柏軒攝）

2025/07/08 13:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025年台灣已邁入超高齡化社會，老人福利關懷協會積極鼓勵更多銀髮族豐富老後生活，推動「樂齡共學堂」，已在中南部舉辦，今（8日）更移師台北市大同區，在北市萬和兒童暨社區共好服務中心，邀請百歲作粿達人、12名小朋友與其他長輩們齊聚，手動作傳統紅龜粿，傳承在地米食文化，發揚「粿仔街」歷史。

老協理事長蔡鴻鵬表示，自己來自鄉下，早期許多傳統文化，如今都失傳，如藺草編織等，協會在全台推動樂齡共學堂，苗栗、高雄、屏東皆有類似活動，今在台北市大同區舉辦，希望老人家受尊重，由阿公阿嬤將文化傳承給子孫。中華牧人關懷協會理事長李毅夫表示，大同區有很多長輩，並有在地米食文化，期待活動促進世代共融、社區共好。

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北市社會局長姚淑文表示，萬和兒童中心是北市首座，112年營運，致力打造友善、共融、共享空間，不僅提供課後照顧及藝術、科學、烘焙等特色課程，也持續拓展跨世代學習與社區參與，並希望透過在地文化融入教學，結合長輩生命經驗與兒童學習歷程。

而當地是台北大橋頭延三商圈，鄰近迪化街，素有「粿仔街」之稱，早期盛產稻米，並發展各類米食產品如米苔目、年糕、紅龜粿、蘿蔔糕等，今開辦老協樂齡共學堂，由國順里里長陳穎慧、景星里里長吳若屏等，引導現場數十名長輩與小朋友，戴上手套、拿起紅色麵團與紅豆餡，在小小一個就要上千元的模具中，壓制出紅龜粿。如祖孫檔高阿姨跟小萱就架式十足。

100歲的作粿達人林李足表示，自己從8歲就開始做粿，至今已90幾年，現在比以前方便需多，米不用親自碾；90歲的江李愛嬌也從2、30歲開店做生意，自言生完小孩後為了家計，投入作粿生意。

老人福利關懷協會「樂齡共學堂」結合米食文化，祖孫學員一起跟著講師學習傳統紅龜粿製作方法。（記者吳柏軒攝）

老人福利關懷協會「樂齡共學堂」結合米食文化，祖孫學員一起跟著講師學習傳統紅龜粿製作方法。（記者吳柏軒攝）

老人福利關懷協會「樂齡共學堂」結合米食文化，祖孫學員一起跟著講師學習傳統紅龜粿製作方法。（記者吳柏軒攝）

老人福利關懷協會在台北市萬和兒童中心舉辦「樂齡共學堂」，結合「粿仔街」特色，邀請小朋友與大齡學員一起傳承在地米食文化。（記者吳柏軒攝）

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