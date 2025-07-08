福興雨量破324毫米！彰化全縣幾陷一級淹水警戒 鄭明典：需要救災

今前30名雨量有29個測站是屬於彰化縣，雨量累積圖可是看出彰化雨量紫爆。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/08 13:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕超強對流胞發展直擊彰化縣！今（8日）彰化地區短時間強降雨釀災，福興鄉今累積雨量已破324毫米，彰化各測站日雨量直接霸榜，彰化29個測站雨量高達130毫米以上，全縣幾乎在一級淹水警戒。

根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午1點整，彰化福興測站累積雨量達324毫米，相當驚人，鹿港、埔鹽、秀水、永靖雨量也都達297、273.5、271、268毫米，今前30名雨量有29個測站是屬於彰化縣，雨量累積圖可是看出彰化雨量紫爆。

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目前雨量持續中，氣象署持續發布大雷雨即時訊息及災防告警，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水以及低能見度，持續到下午2點30分。

水利署淹水警示顯示，彰化縣幾乎全縣陷一級淹水警戒；前氣象局（署）長鄭明典表示，短時間累積這麼大片、這麼多的雨量，彰化縣可能需要周邊縣市的支援防、救災。

彰化29個測站雨量高達130毫米以上，全縣幾乎在一級淹水警戒。（圖擷自水利署）

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