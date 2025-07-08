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    丹娜絲致全台農損近11億 農業部公告首波天災救助

    丹娜絲颱風導致文旦嚴重災損。（圖由南市農業局提供）

    丹娜絲颱風導致文旦嚴重災損。（圖由南市農業局提供）

    2025/07/08 13:26

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災造成全台農業災情慘重，截至今（8日）上午11時，全台農業產物與民間設施損失超過10.9億元，農業部已公告首波天災救助與低利貸款地區，台南與嘉義縣市除稻米以外品項都納入，台南文旦酪梨與嘉義縣市酪梨得免現勘。

    農業部農糧署、畜牧司、漁業署等彙整各縣市查報資料，全台農損達10億9633萬元，其中農產損失達7億4433萬元；畜產損失為1465萬元，主要受損為雞隻，達11.8萬隻；漁產損失達1億8375萬元，受損漁產主要是蚵仔；民間設施包含農業設施、畜禽設施損失共1億8375萬元。

    其中農產損失以文旦受害最嚴重，損失金額高達1億3886萬元；其次為香蕉，損失金額為1億3491萬元，之後依序為竹筍、柳橙、椪柑，各損失8327萬元、6348萬元、5518萬元。

    若以縣市區分，嘉義、台南、雲林損失嚴重，金額各5億2212萬元、2億8160萬元、2億6339萬元。

    為加速農民復耕，農業部經專家會議討論，已於7日主動公告嘉義縣市、台南市除稻米以外品項都納天災救助與低利貸款地區，嘉義縣及台南市的林產業森林副產物竹筍，以及台南安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鄉的在漁港區域漁船（筏），納農業天災救助與低利貸款。

    農業部也指出，災情嚴重品項如台南文旦及酪梨，以及嘉義縣市的酪梨等得免現勘，也強調首波天災救助公告後，後續將儘速公告其他地區的天然災害救助項目。

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