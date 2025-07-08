海上光電廠變墳場 漁民憂心生態與航道安全

疑似光電浮台漂至汕尾漁港航道旁灘地。（邱于軒提供）

2025/07/08 14:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕丹娜絲颱風過境，屏東佳冬、枋寮海岸散落太陽光電系統浮台，高雄市林園區今（8）日也出現類似黑色大型浮台，高市議員邱于軒批海上光電廠變成光電板海洋墳場，漁民也擔心光電板掉落海域航道，恐破壞漁船及捕撈器具，希望盡速清除。

高市海洋局表示，光電浮台為有價設備，已通知屏東縣政府處理；另外，海洋局也委請林園區漁會通知小型船隻注意航行安全。

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林園區爐濟殿、汕尾漁港航道今天各自出現一片太陽光電系統浮台，目視長8尺、寬3尺，類似佳冬光電浮台試驗計畫浮台。相關單位正加強巡查高雄海岸線，是否還有其它浮台漂散上岸。

邱于軒表示，不只佳冬海邊，高密度塑膠做的海上光電廠的漂浮底座甚至飄來林園汕尾海邊，更別說整片的太陽能板可能四散在海底，恐衝擊海洋生態，漁民憂心破壞漁船船體及捕撈器具。邱于軒說，海岸線涉及的權責單位多，已通報第七河川局、高市海洋局及海巡署，希望能盡速清除。

丹娜絲颱風過境，旭東環保科技執行的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因強風巨浪導致部分浮台漂流至佳冬及枋寮近岸，旭東團隊今天持續搶修，動用重型機具吊掛沖上岸的浮台，屏東縣府要求48小時內完成清理並勒令停工。

能源署發布新聞稿指出，佳冬光電浮台試驗計畫屬於「業界能源科技專案計畫」，主要驗證浮台於實際海域的抗風浪能力，由旭東環保科技公司執行，浮台上並無光電模組，亦無發電行為。

爐濟殿旁出現疑似光電浮台。（邱于軒提供）

疑似光電浮台漂至林園海岸，市議員邱于軒（著粉紅背心者）擔心影響生態及漁船。（邱于軒提供）

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