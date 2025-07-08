為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海上光電廠變墳場 漁民憂心生態與航道安全

    疑似光電浮台漂至汕尾漁港航道旁灘地。（邱于軒提供）

    疑似光電浮台漂至汕尾漁港航道旁灘地。（邱于軒提供）

    2025/07/08 14:45

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕丹娜絲颱風過境，屏東佳冬、枋寮海岸散落太陽光電系統浮台，高雄市林園區今（8）日也出現類似黑色大型浮台，高市議員邱于軒批海上光電廠變成光電板海洋墳場，漁民也擔心光電板掉落海域航道，恐破壞漁船及捕撈器具，希望盡速清除。

    高市海洋局表示，光電浮台為有價設備，已通知屏東縣政府處理；另外，海洋局也委請林園區漁會通知小型船隻注意航行安全。

    林園區爐濟殿、汕尾漁港航道今天各自出現一片太陽光電系統浮台，目視長8尺、寬3尺，類似佳冬光電浮台試驗計畫浮台。相關單位正加強巡查高雄海岸線，是否還有其它浮台漂散上岸。

    邱于軒表示，不只佳冬海邊，高密度塑膠做的海上光電廠的漂浮底座甚至飄來林園汕尾海邊，更別說整片的太陽能板可能四散在海底，恐衝擊海洋生態，漁民憂心破壞漁船船體及捕撈器具。邱于軒說，海岸線涉及的權責單位多，已通報第七河川局、高市海洋局及海巡署，希望能盡速清除。

    丹娜絲颱風過境，旭東環保科技執行的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因強風巨浪導致部分浮台漂流至佳冬及枋寮近岸，旭東團隊今天持續搶修，動用重型機具吊掛沖上岸的浮台，屏東縣府要求48小時內完成清理並勒令停工。

    能源署發布新聞稿指出，佳冬光電浮台試驗計畫屬於「業界能源科技專案計畫」，主要驗證浮台於實際海域的抗風浪能力，由旭東環保科技公司執行，浮台上並無光電模組，亦無發電行為。

    爐濟殿旁出現疑似光電浮台。（邱于軒提供）

    爐濟殿旁出現疑似光電浮台。（邱于軒提供）

    疑似光電浮台漂至林園海岸，市議員邱于軒（著粉紅背心者）擔心影響生態及漁船。（邱于軒提供）

    疑似光電浮台漂至林園海岸，市議員邱于軒（著粉紅背心者）擔心影響生態及漁船。（邱于軒提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播