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    丹娜絲重創南部農產區！北農：文旦落果7成 中秋節恐減產5成

    台南的文旦受風災影響嚴重，落果約7成。（資料照）

    台南的文旦受風災影響嚴重，落果約7成。（資料照）

    2025/07/08 13:25

    〔記者孫唯容／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，北農副總經理路全利說明，本次颱風造成小葉菜類影響較大，全台整體評估減產1成5，花果類則減產約2成，而水果部分，台南的文旦受影響最多，落果約7成，但是文旦產地除了台南外，也有花蓮等地，評估未來在中秋節將減產5成左右。

    北農指出，丹娜絲颱風主要影響嘉義、台南，其餘農產區較無受到影響，因此小葉菜類受影響較大，以全台整體評估減產1成5，後續產量需評估氣候狀況。

    根據北農今日交易量，蔬菜交易量達1374公噸、昨日交易量1353公噸，今日平均價為每公斤36.30元，比昨日價格的每公斤37.24元低。水果部分交易量達678公噸、昨日交易量為577公噸，今日平均每公斤54.9元，比昨日平均每公斤52.23元高。

    台北市蔬菜到貨量約1374噸，一市場約924噸、二市場約450噸，本日市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，部份短期水葉菜類含水量高，品質差異大，承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易尚稱平順，各菜種行情價格漲跌互見。

    路全利指出，高麗菜部分是以宜蘭等地高山為主，所以產量沒有受到影響，後續產量情況仍須看天氣情況，若是天氣穩定，不至於影響到整體農產量。

    根據北農今日交易量，蔬菜交易量達1374公噸、平均價為每公斤36.30元，比昨日價格的每公斤37.24元低。水果部分交易量達678公噸、平均每公斤54.9元，比昨日平均每公斤52.23元高。（翻攝北農網站）

    根據北農今日交易量，蔬菜交易量達1374公噸、平均價為每公斤36.30元，比昨日價格的每公斤37.24元低。水果部分交易量達678公噸、平均每公斤54.9元，比昨日平均每公斤52.23元高。（翻攝北農網站）

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