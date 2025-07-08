為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館紅棗祭將至 苗縣農會轉戰寶山推銷

    苗栗縣公館鄉紅棗產季將到，今年跟新竹縣寶山鄉的黑糖合作，推出紅棗黑糖饅頭，今天雙方合體造勢。（記者黃美珠攝）

    苗栗縣公館鄉紅棗產季將到，今年跟新竹縣寶山鄉的黑糖合作，推出紅棗黑糖饅頭，今天雙方合體造勢。（記者黃美珠攝）

    2025/07/08 14:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專區，每年7月進入產季，繼去年首度走出苗栗到新竹縣做縣外行銷，今天再度來到新竹縣跟寶山鄉農會合作，推出應景的紅棗黑糖饅頭邀在場者試吃，替7月19、20日即將登場的公館紅棗祭造勢。

    公館農會總幹事林幼詩說，這是看好寶山的行銷策略與鄉親們的團購能力所致，歡迎大家8月底前抽不開身到公館吃紅棗，也能就近在新竹縣各農會的直銷站選購。

    林幼詩說，苗栗公館自2015年起申請為紅棗生產經營專區後，目前栽種面積約8、90公頃，年產量有960噸。除了鮮果，還推出紅棗釀、紅棗酒、紅棗醋、紅棗巧克力、紅棗杏仁餅等多樣化的加工商品，今天是迎接今年公館紅棗祭的起手式，後續除了回到苗栗擴大宣傳，也將南下台中為本月19、20日在苗栗陶瓷農創園區舉辦的促銷活動持續造勢。

    寶山鄉農會總幹事陳信良說，竹縣寶山黑糖有獨特焦香味，苗栗公館紅棗則有特殊的甜度，兩者都是養生的農特產，這次結合推出的「棗甜」饅頭，就是把農特產品從產地帶到餐桌的食農教育一環，透過跨縣市的互相行銷，創造農業共好。

    今天的造勢宣傳，除了寶山、公館2鄉農會的理監事們到場幫忙高調，新竹、苗栗2地縣府農業處長傅琦媺與陳樹義，以及農糧署北區苗栗辦事處主任許宏德也都現身加持，讓大家看到農業不再是單打獨鬥的時代。

    新竹縣政府農業處長傅琦媺（前右2）、苗栗縣政府農業處長陳樹義（前左1）各自率領寶山、公館2地農會，一起為即將來到的公館紅棗祭宣傳促銷。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處長傅琦媺（前右2）、苗栗縣政府農業處長陳樹義（前左1）各自率領寶山、公館2地農會，一起為即將來到的公館紅棗祭宣傳促銷。（記者黃美珠攝）

    除了大家常見的乾燥紅棗，苗栗公館鄉的紅棗鮮果也很香甜。（記者黃美珠攝）

    除了大家常見的乾燥紅棗，苗栗公館鄉的紅棗鮮果也很香甜。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播