114學年度大學分科測驗11、12日登場 桃園市考生4219人

114學年度大學分科測驗將於11、12日登場，桃園市考生人數為4219人，一般考場設置於桃園考區陽明高中、中壢考區中大壢中。（教育局提供）

2025/07/08 12:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕114學年度大學分科測驗將於11日（週五）、12日（週六）登場，桃市府教育局表示，此次分科測驗全國報名人數總計約為4萬1000多人，其中，桃園市考生人數為4219人，分別於2所高中學校設置一般考場，桃園考區為陽明高中、中壢考區為中大壢中。

大考中心與教育局表示，試場分配表及考試地點今（8）日公布於大考中心網站，考生可自行查覽或列印，或以電話（02-23661416）查詢，10日下午2點至4點間，考生可前往分區一般考場學校查看座位安排。

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另提醒考生留意常見違規情況，包含「未攜帶應試有效證件」、「行動電話未完全關機及攜帶入場之物品發出聲響」、「考生應試時飲食（水）」、「在答題卷作任何與答案無關之文字或符號」、「考試結束鈴響畢，仍繼續作答」、「未於答題卷簽名欄位簽名」等。

114學年度大學分科測驗將於11、12日登場，桃園市考生人數為4219人，一般考場設置於桃園考區陽明高中、中壢考區中大壢中。（教育局提供）

114學年度大學分科測驗將於11、12日登場，桃園市考生人數為4219人，一般考場設置於桃園考區陽明高中、中壢考區中大壢中。（教育局提供）

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