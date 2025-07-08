20多年沒經濟收入！新台灣之子林亭萓顧病父獲總統教育獎 宜蘭縣府表揚

宜蘭縣代理縣長林茂盛表揚今年總統教育獎得主林亭萓（右）。（宜蘭縣政府提供）

2025/07/08 12:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕就讀台北教育大學心理與諮商學系二年級林亭萓是新台灣之子，來自宜蘭低收入戶家庭，從小父母離異，父親又重傷，僅能仰賴輪椅度日，20多年來全靠她和奶奶照料，不料奶奶也年邁跌倒住院，肩負家計重擔的她不氣餒，透過寫作擁抱璀璨人生，未來更想考取諮商心理師助人，勵志故事獲頒今年總統教育獎，宜蘭縣政府今天提前表揚。

林亭萓是宜蘭人，母親來自印尼，雙親在她小學2年時離異，父親也因在工地墜樓造成脊髓損傷，成了重度身障者，終生需仰賴輪椅渡日，受傷至今20年，無法工作賺取收入。

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她和奶奶相依為命，未料奶奶年邁跌傷入住安養機構，所幸開銷全靠政府和其它補助勉強支付，北上念書後，仍扛起家計，縱使歷經艱澀挑戰，仍發憤圖強、精進自己，投入讀書和寫作，找到自己存在的價值。

林亭萓說，每次拿起筆便覺得自己離光明璀璨的未來更近了一點，每當幫助他人，更能感受到愛的流動，未來想成為一名諮商心理師助人，相信「我們眼裡的苦澀艱難，通常是經過偽裝的祝福。」

林亭萓用心生活，將每一天視如荒漠之花，經歷諸多摧殘折騰，仍不畏阻擾而萌芽，這份精神獲頒今年總統教育獎，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天提前表揚並頒發獎勵金，肯定林亭萓是宜蘭堅毅精神的寫照，祝福她未來繼續展現無比堅韌的生命力與助人為善的情懷。

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