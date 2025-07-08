高中免試入學錄取率99.63％ 7/10報到

114學年度高級中等學校免試入學及特色招生分發入學今放榜，錄取率分別為99.63%、79.4%。圖為國中會考畫面。（資料照）

2025/07/08 12:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度高級中等學校免試入學及特色招生分發入學今放榜，錄取率分別為99.63%、79.4%。教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月10日報到。

根據教育部資料，114學年度高級中等學校免試入學報名人數總計11萬4257名，錄取11萬3835名，錄取率99.63%。其中報名人數最多的區域分別是基北區2萬9198人、中投區1萬9667人、高雄區1萬3945人。

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而特色招生考試分發入學部分，114學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，6所學校總招生名額195名，總報名人數計165名，包括基北區95名、桃連區43名、嘉義區27名，合計錄取131名，總錄取率79.4%。

國教署提醒，獲錄取學生務必依照錄取學校規定時間及方式報到，報到前可善用學校網站招生宣傳專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路等資訊。

未獲錄取學生，可再報名參加特色招生專業群科甄選入學續招，相關資訊公告於「特色招生專業群科甄選入學網站」，另也可參加免試入學續招，相關資訊預計於本月29日公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，學生可上網查閱。

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