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    谷關溫泉廣場改裝重新開放！ 吉祥物成拍照打卡點

    谷關溫泉廣場近日改裝重新開放。（記者歐素美攝）

    谷關溫泉廣場近日改裝重新開放。（記者歐素美攝）

    2025/07/08 12:39

    〔記者歐素美／台中報導〕台中谷關溫泉廣場建置多年，因部分設施老舊，台中市觀光旅遊局今年斥資250萬元整建，最近完工開放！台日吉祥物裝置藝術成拍照打卡區，泡腳池則分為溫熱池和冷泉池，吸引不少民眾前往泡腳，享受雙腳SPA。

    谷關溫泉廣場，土地管理機關是原民會，觀旅局分二期共斥資1800萬元建置，於2017年完工。因完工多年，部分設施老舊，觀旅局去年編列250萬元，日前動工進行設施維護改善工程，包含泡腳池池體改善、既有遮陽花架除鏽上漆及加上遮陽範圍，椅板更新，並增設安全扶手，既有裝置藝術塗裝上漆等，最近完工開放，以提升谷關風景區觀光遊憩品質。

    谷關溫泉廣場有吉祥物裝置藝術，形塑溫泉區特色，包括泰雅原住民族意象的吉祥物「貝圖努乎」，泰雅族語「美麗之意」；另多年前台中市溫泉區姊妹湯之一的日本鳥取縣三朝溫泉區，也致贈一座1.5公尺高的吉祥物「米莎莎」雕塑，象徵台日溫泉觀光合作交流友誼長存。

    參山國家風景理處，則在谷關溫泉廣場設置7隻「幸福泡湯熊」，介紹八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山等「谷關七雄」。

    谷關溫泉廣場附近並設有原住民市集，假日有原住民美食、飾品與農作物等攤位，目前廣場等設施由觀旅局委託和平區公所管理維護，定期換水、消毒，吸引遊客前往泡腳，免費享受雙腳SPA。

    谷關溫泉廣場的七隻「幸福泡湯熊」。（記者歐素美攝）

    谷關溫泉廣場的七隻「幸福泡湯熊」。（記者歐素美攝）

    谷關溫泉廣場的原住民吉祥物。（記者歐素美攝）

    谷關溫泉廣場的原住民吉祥物。（記者歐素美攝）

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