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    颱風過後嘉縣大停電仍正常上班課 郵局店家鐵捲門拉不開

    嘉義縣有郵局因停電無法打開鐵捲門，雖然正常上班，但也無法辦公。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣有郵局因停電無法打開鐵捲門，雖然正常上班，但也無法辦公。（記者林宜樟攝）

    2025/07/08 12:42

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕颱風「丹娜絲」狂風吹斷大量電桿，造成嘉義地區從7日凌晨起嚴重停電，嘉義縣今天正常上班上課，但有許多機關、店家因停電，鐵捲門拉不開，上班人員及民眾也無法進入，也有餐廳直接請人將鐵捲門切開，不少民眾因為住家沒電很不方便，全家到嘉義市飯店住宿，直說「當嘉義人生平第一次住嘉義市飯店」。

    嘉義縣政府昨晚宣布今天正常上班上課，但許多區域仍停電，民眾今天上班或是前往郵局等機關單位辦事，卻發現鐵捲門緊閉，員工也無法上班；鹿草鄉一間餐廳鐵捲門沒電打不開，為趕緊處理餐廳內已腐壞的食材，只能請人將鐵捲門切開，入內處理。民眾說，許多朋友因為沒電，天氣熱很難入睡，乾脆全家到嘉義市的旅館住宿，至少有冷氣有水有電可使用，

    台電公司表示，台電目前停電中的變電所尚有大寮、新塭等二所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷587支、傾倒43支，高壓斷線879條，開關變壓器損壞26具，嘉義縣市共計停電239798戶，經搶修供電主幹線，至今天上午8點，已搶通超過18萬戶供電，目前尚有55138戶待復電，區域以沿海地區及山區為主。

    鹿草鄉有餐廳直接請人將鐵捲門切開。（記者林宜樟攝）

    鹿草鄉有餐廳直接請人將鐵捲門切開。（記者林宜樟攝）

    公家機關因停電，也無法辦公。（記者林宜樟攝）

    公家機關因停電，也無法辦公。（記者林宜樟攝）

    台電人員搶修電力。（記者林宜樟攝）

    台電人員搶修電力。（記者林宜樟攝）

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