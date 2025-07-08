2.3億桃園海方厝排水治理計畫啟動 提升機場第3跑道防洪安全

改善桃園市大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第3跑道防洪安全，桃市府推動海方厝排水幹線治理計畫，即將啟動用地取得作業。（水務局提供）

2025/07/08 12:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕改善桃園市大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第3跑道防洪安全，桃市府推動海方厝排水幹線治理計畫，桃市府水務局今（8）日表示，經濟部已正式公告海方厝用地範圍線圖，市府將儘速完成用地取得及工程設計後動工，整體經費2.3億元由桃園國際機場公司全額負擔，希望能在2027年底前完工。

水務局表示，大園區海方厝為桃園市低窪易淹水地區，且緊鄰桃園機場第3跑道，為改善排水功能，市府推動海方厝排水幹線治理計畫，經濟部已於今年5月正式公告海方厝用地範圍線圖，明確劃設整治用地範圍，市府將據此展開用地取得作業，整治用地大多為公有地，私有土地僅約0.1公頃，預計下半年啟動用地取得作業，並同步進行工程設計，用地取得後即可動工，並採分年分期方式完成。

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水務局表示，海方厝排水目前面臨多項挑戰，包括部分地勢低於南崁溪水位，現有排水設施防洪保護標準不足，容易造成倒灌與積淹水風險，為全面改善排水效能，治理計畫將設置防洪閘門以防止倒灌，並新建或加高護岸817公尺提升防護力，同時整治橋梁與箱涵解決水流受阻問題，沿線亦將新設4公尺寬水防道路，強化防汛搶險與巡查應變能力。

水務局表示，整體經費約2.3億元，由桃機公司全額負擔，完工後可望降低淹水風險，提升桃園機場與居民的防洪安全與生活品質。

改善桃園市大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第3跑道防洪安全，桃市府推動海方厝排水幹線治理計畫，即將啟動用地取得作業。（水務局提供）

改善桃園市大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第3跑道防洪安全，桃市府推動海方厝排水幹線治理計畫，即將啟動用地取得作業。（水務局提供）

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