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    緩解內湖交通！堤頂大道接國1增匝道 下班時間可減少4.5分鐘車程

    n 內湖堤頂交流道往國道一號北向匝道，動線改善工程完工，8日下午通車。（記者張嘉明攝）

    n 內湖堤頂交流道往國道一號北向匝道，動線改善工程完工，8日下午通車。（記者張嘉明攝）

    2025/07/08 12:41

    〔記者孫唯容／台北報導〕拯救內科通勤！堤頂大道銜接國道1號北向線新設引道，今（8）日舉辦通車儀式，將在下午1時全面開通。台北市府工務局新工處說明，用路人要往堤頂大道北上通行，未來不需再與使用南下線的車流一起繞行到陽光抽水站，新設引道可以提前右轉匯入舊宗路，讓通勤族省下約400公尺的行車距離，根據電腦模組評估可減少4.5分鐘的車程。

    今天通車儀式台北市長蔣萬安、副市長李四川、立委李彥秀、議員李明賢、何孟樺皆出席。蔣萬安指出，內科的交通確實難解，但是一定要想辦法緩解壅堵的情形，現在的北上引道雖然是小小的工程，但是卻有畫龍點睛的效果，市府團隊力拼在6個月內就將工程完成，過去用路人從堤頂大道要上國道一號要繞行陽光抽水站一大圈，容易造成北上南下的車流交織回堵，變成用路人的困擾，現在透過創新分流的方法，讓北上的用路人不需要再繞行，直接右轉接舊宗路2段上國道，縮短400公尺的行車距離。

    新工處總工程司吳再欽指出，工程團隊用6個月的時間，將原土坡部分開闢成將近250公尺的道路，考量生態環境，工程採低衝擊生態工法設置駁坎石，同時種植灌木作為擋土設施，充分涵養水源，也美化道路環境；在交通設施方面，為讓駕駛朋友能順應路幅變動，轉彎處設置安全方向引導標誌及轉質導桿輔助轉向；此外，匯入舊宗路2段的出口劃設減速標線，引導駕駛減速慢行，讓使用道路的朋友們都能安心通行。

    議員李明賢則認為，透過電腦模組評估可以縮點4.5分鐘車程，不過交通局同仁實地走訪，約改善10分鐘車程，不過這些都是數據表現，實際能改善多少，還經過週五下班尖峰的壓力測試，「我看過北上的車流從堤頂回堵到民權，回堵距離將近1公里」，而大直地區、內湖地區也會有用路人要北上，依然會有車流交織跟匯入的問題，後續標線、交管、號誌等問題都需要做滾動式檢討。

    蔣萬安視察植灌木擋土設施，充分涵養水源，也美化道路環境。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安視察植灌木擋土設施，充分涵養水源，也美化道路環境。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安表示，現在透過創新分流的方法，讓北上的用路人不需要再繞行，直接右轉接舊宗路二段上國道，大幅縮短400公尺的行車距離。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安表示，現在透過創新分流的方法，讓北上的用路人不需要再繞行，直接右轉接舊宗路二段上國道，大幅縮短400公尺的行車距離。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安8日與地方民代等人一同出席台北市工務局新建工程處「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安8日與地方民代等人一同出席台北市工務局新建工程處「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。（記者張嘉明攝）

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