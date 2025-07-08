台灣大攜手iStaging推線上實境 最快3天可建3D數位孿生空間

台灣大哥大攜手iStaging推AR、VR線上實境雲端服務。（圖由台灣大哥大提供）

2025/07/08 12:18

〔記者林志怡／台北報導〕AR、VR應用日漸普及，Statista資料顯示，台灣AR、VR軟體用戶數將在2029年突破1660萬人，台灣大哥大今日宣布，與iStaging愛實境攜手推出線上實境服務，企業無需採購硬體或安排IT維運人力，最快3至5天即可完成3D數位孿生空間建置，打造專屬AR／VR雲端展演場域，讓遠距消費者身歷其境。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大對企業用戶的「6C策略」涵蓋電信服務、雲端與AI服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務等，為擴充產品線，且看好iStaging在空間數位化與沉浸式導覽的技術實力台灣大進一步布局AR、VR應用場域。

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朱曉幸指出，台灣大哥大線上實境是企業數位升級與增值品牌體驗的新入口，零售業、製造業、觀光、照護或教育場域都能打造兼具創意與永續價值的沉浸式線上實境空間，未來將以B2B2C、B2G推廣至展演空間導覽、遠距製造展示、教育照護場域等應用場景，讓企業用最短時間、最小成本創造最大效益。

iStaging創辦人李鐘彬則說，iStaging致力於創造各式垂直領域沉浸式虛實整合體驗，目前擁有超過100萬個虛擬展間，為來自50多個國家的十萬名全球高端消費產品客戶提供服務，服務對象包括許多房產、精品零售、外銷和時尚、藝術、旅遊領導品牌。

李鐘彬表示，這次合作將以AI專利技術協助企業提供虛實整合的體驗，從拍攝至產出成品平均僅需3至5天，就能將實體空間和產品3D數位化，且支援語音導覽、觀眾數據分析、多語切換、導覽路線、平面圖、影音導入與關鍵字標註等功能，企業可依需求彈性設定，用戶僅需一組連結即可跨裝置瀏覽。

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