丹娜絲災後補助 嘉市提供稅捐減免與救助金

丹娜絲颱風造成嘉市多處道路樹倒災情，致民生財產損失。（資料照）

2025/07/08 12:15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義市多處地區出現強風雨勢，致民生財產損失等災情。市府今天表示，已全面啟動災後救助機制，協助受災民眾儘速復原生活，財政稅務局與社會處同步提供受災市民稅捐減免與災害救助金等協助，呼籲民眾把握時效辦理申請。

財政稅務局表示，若市民因風災造成財產損失，可申請使用牌照稅、房屋稅、地價稅及娛樂稅等項目減免。

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申請期限自災害發生日起算30日內，申請人應主動拍照存證保存受災證據，並備妥損失清單及相關證明文件等資料，依規定時限向所在地國稅局或地方稅稽徵機關辦理申請。電詢：05-2224371分機160、162。

此外，社會處亦啟動災害救助服務，若市民因颱風導致重傷、住屋毀損或嚴重淹水，經查證符合救助資格者，將依法核發救助金。

包括重傷救助：因災致重傷或未達重傷程度，必須緊急救護住院治療，每人發給10萬元；安遷救助：住屋因災毀損，達不堪居住程度者，戶內人口每人發給2萬元，最高以5口為限。

住屋淹水救助：住屋因災致淹水，淹水高度自1樓室內樓地板起算達50公分以上者，每戶發給5000元；急難救助：若因颱風衍生財物損失，致生活陷入困境，核發急難救助金3000元至5000元。電詢：05-2254321 分機156、158。

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