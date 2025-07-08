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    災後復建 高雄區農改場提醒清理園區加強病蟲害防治

    果園內的落果應盡快清理（高雄區農業改良場提供）

    果園內的落果應盡快清理（高雄區農業改良場提供）

    2025/07/08 12:14

    〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風帶來的風雨造成南部多處農田積水及土壤鬆軟，高雄區農業改良場提醒農友，在天氣穩定後，要儘速進行排水、清園與病蟲害防治，以降低災後損失。

    高雄農改場長羅正宗指出，此次颱風挾帶大量水氣，田區積水若未及時排除，容易造成作物根系窒息受損，並誘發多種病害，果樹類排除積水，成熟果實應優先採收、適度疏果，根部裸露者應行客土，倒伏或傾斜植株應盡速扶正，施肥方面，建議待土壤水分排除且植株回復後，再依作物生育階段進行追肥，以「少量多次」方式施用，並可輔以葉面施肥提升吸收效率；尚未開花結果的作物，可使用開根劑促進新根發育，加速生育恢復。

    颱風後作物容易出現傷口，加上南部高溫高濕的氣候，為病害發生的高風險條件。紅龍果常見的莖潰瘍病、濕腐病，以及木瓜疫病、蔬菜疫病與細菌性軟腐病等，皆須特別注意，農友應加強清園作業，移除病果與殘枝病葉，並配合使用經核准登記的防治藥劑，施藥時須留意天氣變化與施藥濃度，並避免在高溫時段進行。此外高屏地區二期作水稻已陸續插秧，飛蝨類害蟲可能藉由氣流長距離遷入，應加強監測和防治工作。

    雨後高溫高濕紅龍果容易出現濕腐病。（高雄區農業改良場提供）

    雨後高溫高濕紅龍果容易出現濕腐病。（高雄區農業改良場提供）

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