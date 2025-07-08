新北永安大橋蘆洲端路口常塞 交通局擬調整號誌時制、檢討大貨車動線

新北交通局交通安全科長李淑惠表示，目前大貨車除申請臨時通行證外，皆不得進入永安南路及中原路鄰近進行區域內，永安大橋往蘆洲方向的大貨車僅能由環堤大道上下橋。（記者羅國嘉攝）

2025/07/08 12:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重，不僅尖峰時段壅塞，連離峰時段也回堵不斷，嚴重影響居民通勤效率。市府交通局專門委員林昭賢表示，該路口複雜且交通量大，後續將調整路口時制計劃，開設永安南路二段（往蘆洲方向）早開，並持續觀察路口紓解情況，適時調整秒數。

蘆洲居民指出，先前曾有民代在議會提議將永安南路二段鴨母港溝加蓋、連結永安橋增設匝道，盼市府相關局處能審慎評估、加速推動。

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蘆洲分局表示，該橋蘆洲端路口處為不對稱五岔路口，且上橋處為彎道，形成交通瓶頸，車流量大時，上橋車流停等時間較長，呼籲用路人若車多可改道自環堤大道、永康路口匝道上橋。此外，上、下班尖峰時段均有編排員警在崗實施交通疏導，並針對違規迴轉上橋、下橋違規迴轉上橋、15噸以上大貨車違規行駛等加強舉發。

針對橋上禁行大貨車配套措施部分，新北交通局交通安全科長李淑惠則說，目前大貨車除申請臨時通行證外，皆不得進入永安南路及中原路鄰近進行區域內，往蘆洲方向的大貨車僅能由環堤大道上下橋，汛期才會開放下橋車輛左轉永安南路通往環堤大道。

另外，考量該橋銜接國道1號與台64線匝道重要幹道，若全面禁行大貨車，恐導致車流改道至新五路、台1線、成蘆橋及三民路等市區幹道，增加壅塞風險並影響整體通行效率，市府將持續檢討補強相關禁行標誌，協助用路人清楚遵循，牌面增補研議情形也會函文相關單位了解及配合宣導。

新北市蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重，不僅尖峰時段壅塞，連離峰時段也回堵不斷，嚴重影響居民通勤效率。（記者羅國嘉攝）

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