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    南市公告農業災害救助 即起至7/21受理申請

    丹娜絲颱風衝擊南市農漁業，農業部公告南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區，南市農業局表示，即日起至7月21日受理救助申請。（圖由南市農業局提供）

    丹娜絲颱風衝擊南市農漁業，農業部公告南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區，南市農業局表示，即日起至7月21日受理救助申請。（圖由南市農業局提供）

    2025/07/08 12:08

    〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風衝擊南市農漁業，農業部公告南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區，南市農業局表示，即日起至7月21日受理救助申請。

    農業局指出，丹娜絲挾帶強勁風勢，台南數個地區測得14級以上陣風，麻豆區文旦柚及東山區龍眼等，因受颱風吹襲，導致嚴重落果、枝條斷裂、果皮擦傷。在漁港區域漁船（筏）、林業副產物之竹筍也同受摧壞。

    農業局長李芳林表示，公告天然災害救助，符合資格的農民向土地所在地區公所提出申請。申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝果園災害損失照片，紀錄保留並上傳災損情形，並於公告受理申請救助期間，併同申請文件送基層公所備查。

    丹娜絲颱風衝擊南市農漁業，農業部公告南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區，南市農業局表示，即日起至7月21日受理救助申請。（圖由南市農業局提供）

    丹娜絲颱風衝擊南市農漁業，農業部公告南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物-竹筍農業天然災害救助地區，南市農業局表示，即日起至7月21日受理救助申請。（圖由南市農業局提供）

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