高中免試入學放榜 中一中略降為95點、中女中92點

台中一中今年免試最低錄取分略降為95點。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/08 12:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高中免試入學放榜，中投區免試入學滿分為111點，台中一中今年免試入學最低錄取分95點，比去年97點略為下修，但僅50人95點錄取，今年仍有高達68%學生百點以上錄取；中女中今年最低錄取分92點跟去年相同，但僅4人是92點錄取，比科比到第3科英文科須A+才比出勝負，多數學生須93點以上才能錄取。

中一中今年免試入學錄取822人，去年最低需97點，今年略為下修到95點，考生會考成績均須5A、5個+以上，一中今年錄取到7名5科學科及作文均滿分的5A++、作文6分的111點「滿分王」，另有50人達110點，學科均5A++滿分，僅作文差1級分。

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此外，台中一中最低錄取分雖是95點，但僅50人是95點，有多達558人成績達100點以上，佔新生數的68%，考生要進一中競爭仍十分激烈。

台中一中教務主任陳孟宏指出，今年一中最低錄取分數略為下降，主因與今年中投區報考人數大降2000人有關，各科級分人數略為下降，以致總錄取分數也略為下修。

至於台中女中今年錄取636人，今年最低錄取分為92點，5A、4個+以上，跟去年持平，但女中教務主任蔡岳璟指出，今年92點僅4人，多數要93點以上，且92點考生比科國文須A++、數學+，比到第3科英文須A+才勝出，競爭也極激烈。

此外，今年錄取到9個111點「滿分王」；另110點考生多達37人，100點以上考生有366人，佔58%考生，錄取新生仍多是高分族群。

台中女中今年免試最低錄取分92點，但僅4人92點錄取。（記者蘇孟娟攝）

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