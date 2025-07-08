200輛遊覽車明後天到交通部抗議 警方交管措施出爐

警方公布交管措施範圍。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/08 12:05

〔記者王冠仁／台北報導〕交通部為了防止遊覽車司機疲勞駕駛，從明年元旦開始，要求全台遊覽車要裝設「駕駛身分識別設備」，雖然交通部有提供補助，但仍引起遊覽車司機、業者不滿。對此，新北市遊覽車駕駛員職業工會揚言要在明天、後天，動員200輛遊覽車前往交通部外集結抗議，轄區警方也在今天公布相關交通管制措施。

新北市遊覽車駕駛員職業工會日前受訪表示，交通部此項政策雖有提供每車2千元補助，但身分識別設備的價格遠高於2千元，每月還要支付月租費。此外，目前多數遊覽車車上都已裝設GPS全球定位系統，該系統具備擴充功能，可以辨別駕駛身分並記錄，根本無需額外花費購買身分識別設備，但交通部仍要求加裝，引起眾多司機反彈，因此將在明後兩天號召上百輛遊覽車前往交通部抗議。

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對此，轄區中正一分局表示，此次陳抗活動的申準時間為明天早上8時起，至後天晚上10時止。為了維護活動安全與秩序，警方將從明天早上10時起展開交管，相關管制措施如下。

一、自7月9日10時起，因應群眾及遊覽車陸續進場，將分階段擴大管制範圍，供集會活動使用：

（一）仁愛路一段（紹興南街【不含】至杭州南路一段【不含】）南側慢車道全線。

（二）杭州南路一段（仁愛路一段【不含】至信義路一段【不含】）西側2線車道。

（三）仁愛路一段（林森南路【不含】至紹興南街【不含】）南側慢車道全線。

（四）仁愛路一段（紹興南街【不含】至杭州南路一段【不含】）北側慢車道全線。

（五）仁愛路一段（林森南路【不含】至紹興南街【不含】）北側慢車道全線。

二、官署安全維護區：

為維護總統府、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、公園路、天津街、北平東路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾或車輛移轉發生衝突。

中正第一分局說，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；本次集會活動管制措施將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽路況，避開交通管制路段。駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導。

警方也強調，參與集會遊覽車駕駛應理性表達訴求，切勿有違規繞行官署或違停占用車道等行為，避免危害交通安全與秩序，否則將依相關法令處置。

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