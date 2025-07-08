《台灣米其林指南2025》8/19公布 評選首度擴增至7城市

《台灣米其林指南2025》評鑑7城市，完整餐廳入選名單8月19日於台北漢來大飯店發布。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。（資料照）

2025/07/08 12:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今年新增新北市、新竹縣、新竹市3城市，米其林今天（8日）宣布，完整餐廳入選名單8月19日於台北漢來大飯店發布。「必比登推介」則在8月12日公布。

今年邁入125週年的《米其林指南》，誕生於1900年，原是為駕駛人設計的紅色小書，從鼓勵旅行的實用手冊，現成為全球美食權威指南。

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《台灣米其林指南》也迎來版圖擴張的新篇章。2019年《米其林指南台北2019》在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑城市，隨後台中市、台南市與高雄市也陸續加入。今年評選範圍則擴大納入新北市、新竹縣與新竹市，總計來到7個城市，展現台灣飲食文化的多元與深度。

另外，推薦「物有所值」美食店家的米其林指南「必比登推介」（包含餐廳以及夜市小吃店家），8月12日將於官網公布。首度納入評選的新北市、新竹市與新竹縣3地必比登推介名單，也將與其他4個城市一同公布。

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