新北啟動「減碳集多多」計畫 公私攜手共創生活減碳圈

新北市政府8日宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，推出「淨零新北 × 永續生活」及「全民碳集 有集碳」兩大專案。（記者翁聿煌攝）

2025/07/08 12:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動創新科技與公私協力減碳行動，8日宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，推出「淨零新北 × 永續生活」及「全民碳集 有集碳」兩大專案，整合企業資源，並運用數位工具導入獎勵機制，鼓勵市民從生活中實踐減碳行動，共築全民永續生活圈。

副市長劉和然表示，「淨零新北 × 永續生活」專案由台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會發起，透過「淨零新北APP」，民眾可記錄騎乘自行車、搭乘大眾運輸、爬樓梯、食用無肉餐等減碳行為，或購買合作伙伴-全家便利商店指定店舖的「負碳商品」，即可累積個人「碳資產」，存入低碳生活網帳戶，這些碳資產不僅可用於個人碳中和，也可兌換全家便利商店現金折扣劵。

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目前已有多達20項「負碳商品」可供民眾選擇，只要至新北市三峽、板橋、鶯歌、樹林及八里區等64間全家門市購買即可累積碳資產，讓民眾體驗從日常消費中輕鬆實踐低碳生活，提升碳權意識。

「全民碳集 有集碳」專案，民眾僅需授權個人資料，就能將日常永續行為的數據安全彙整並轉換為實質回饋，參與方式很簡單，民眾只需要上網搜尋「全民碳集美麗城市」即可參加各種減碳享好康的活動。

舉例而言，目前「全民碳集」平台上，已有群益金鼎證券與新光人壽保險公司響應新北市府限用一次性飲料杯政策，提供自帶飲料杯買飲料的回饋獎勵，而一卡通票證公司也響應計畫，提供限量1500張的「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫專屬一卡通交通票卡，邀請市民加入永續行列。#

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