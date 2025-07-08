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    沒放颱風假受封「蔣神」 蔣萬安：真正神的是氣象團隊、防災夥伴

    台北市長蔣萬安8日與副市長李四川，一同出席台北市工務局新建工程處「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安8日與副市長李四川，一同出席台北市工務局新建工程處「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。（記者張嘉明攝）

    2025/07/08 12:07

    〔記者孫唯容／台北報導〕丹娜絲颱風為南部地區帶來嚴重災情，台北市長蔣萬安宣布昨（8）日不放假，原本引發民眾不滿，不過台北確實無強風豪雨，讓他受封「蔣神」。對此，蔣萬安今（9）日上午受訪表示，決策就是依據科學數據，因此「真正神的是氣象團隊，以及所有防災的夥伴。」

    蔣萬安、副市長李四川今天上午參加「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，針對媒體詢問，丹娜絲颱風不放假決策被封神，蔣萬安回應，自己就是依據科學的數據，而7日晚間的預測，不管是風勢、雨量，其實都沒有達到停班課的標準，他們也透過基北北桃四縣市溝通平台，充分的討論、交換意見，因此這次做這樣的決定，當然自己完全理解市民朋友對於停班課的期待，所以真正神的是氣象團隊，也是所有防災的夥伴。

    會後，媒體也詢問李四川是否覺得市長很神？李四川則回應，決策都是依據科學數據，「沒有什麼神啦！」蔣萬安則笑稱「不要挖坑給李四川」。

    蔣萬安今上午受訪表示，決策就是依據科學數據，因此「真正神的是氣象團隊，以及所有防災的夥伴。」（記者孫唯容攝）

    蔣萬安今上午受訪表示，決策就是依據科學數據，因此「真正神的是氣象團隊，以及所有防災的夥伴。」（記者孫唯容攝）

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