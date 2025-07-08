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    新北板橋黃石市場變身！歷經5年整修開幕 附設活動中心

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    2025/07/08 12:00

    〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8日）啟用，內部建置「街內五里市民活動中心」也同步開幕，市長侯友宜表示，黃石市場自1970年設立至今，是板橋許多居民的回憶，透過硬體整修重新開幕，除了保留傳統市場機能，也結合旅館、醫療、餐飲等設施與活動中心，預計將成為地方生活中心之一。

    經濟發展局長盛筱蓉表示，黃石市場原為地上2層的老舊建築，自2020年啟動改建工程，改建為地上9層、地下3層的多目標複合式市場大樓；市府自2019年起推動「市場改造與改建計畫」，已完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，已改建完成3座，未來將持續改善市場環境與營運機制，提供攤商、民眾更穩定優質的市場環境。

    市場處補充，慶祝黃石市場開幕，開幕當天發放限量700份購物袋，也舉行摸彩活動，購物不限金額，即可參加領券摸彩；此外，7月9日至13日期間，將連續5天發放市場30元折價券，每日上午時段發放，假日加碼下午發放時段，限量560份，使用期限至8月8日；詳細活動資訊可洽「板橋黃石Yellowstone」粉專或「來新北逛菜市」粉專查詢。

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用，內部建置「街內五里市民活動中心」也同步開幕。（記者黃子暘攝）

    位在新北市板橋區的黃石市場歷經5年整修後，今（8）日啟用，內部建置「街內五里市民活動中心」也同步開幕。（記者黃子暘攝）

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