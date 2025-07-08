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    環境部調查綠領職缺月薪中位數4萬元 綠領醫療可達7.5萬

    環境部與104人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年1至4月企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元。（環境部提供）

    環境部與104人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年1至4月企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元。（環境部提供）

    2025/07/08 11:59

    〔記者黃宜靜／台北報導〕淨零轉型已成趨勢，企業對綠領人才求才若渴。環境部與104人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年1至4月企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元，比整體職缺3.8萬元高出5.3%，其中，綠領醫療（非醫師）可達7.5萬元。

    環境部透過人力銀行數據，從1339組關鍵字，淨零、減碳、環境工程等，查找1到4月的職缺顯示，企業刊登綠領職缺揭露的月薪中位數已達4萬元，另有30%綠領職缺依人才專業條件面議薪資，高於整體的15%。其中，在各職務月薪中位數上，以醫療專業人員（非醫師）揭露的月薪中位數7.5萬元最高，如醫檢師、職業衛生護理師等，比整體綠領4萬元高出88%。

    依產業來看，建築營造不動產業揭露的月薪中位數約4.4萬元最高，業內專業知識需了解綠建築規範、施作過程碳管理、節能永續設計等；若依照「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」，戰略5「節能」因關鍵技術複雜，並須跨領域整合，揭露的月薪中位數4.8萬元最高。

    環境部長彭啓明指出，近6成綠領工作歡迎新鮮人、也不限科系，更看重專業條件，環境部攜手32所大學推出「環境部淨零綠領人才培育課程」將在9月首發合格證明，求職轉職者可更新履歷資料。

    同時，為提供多元淨零培育課程，未來環境部將推出一系列課程，包括與經濟部合作「節能培訓班」、與內政部合作「淨零建築」課程、與成功大學合開「碳捕捉、利用及封存（CCUS）」課程、配合衛福部規劃以大型醫療院所人員為對象的「綠色醫療專班」，環境部國環院也將與資源循環署合作開辦「資源循環專班」。

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