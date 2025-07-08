抗極端氣候！ 新北開放免費申請造林苗木綠化家園

新北市開放申請免費苗木廣邀為地球種下一棵樹。（記者羅國嘉攝）

2025/07/08 11:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對氣候變遷與極端天候衝擊，新北市政府農業局即日起至10月31日止，開放免費申請造林苗木，今年新增楠木類及櫧櫟類苗木，鼓勵市民共同參與植樹造林行動。凡持有新北市土地的民眾，只要備妥身分證影本、合法使用證明及土地現況照片等資料，即可向所屬區公所申請，苗木將於11月15日起至12月31日陸續配撥。

農業局長諶錫輝表示，植樹不僅可美化環境，更能提升碳匯能力，為城市永續盡一份心力。今年特別新增楠木類及櫧櫟類苗木，以增進森林多樣性及生態系統韌性。依照地區特性，建議市民選擇合適樹種進行造林，像是平地及山坡地可選擇杜英、楓香、山櫻花、茄苳、樟樹等具防砂固土效果的樹種；沿海地區則建議選用羅漢松、毛柿、水黃皮等耐風鹽旱品種。

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除造林苗木外，機關學校、社區或企業若有綠美化需求，可於8月15日至10月15日期間，向新北市綠美化環境景觀處申請草花或灌木，每單位最多可申請1千株。苗木來源包括石碇小格頭苗圃與三峽大埔苗圃，提供香草植物、情人菊、杜鵑、桂花、紅竹、七里香、金露花等多樣選擇。

諶錫輝說，配撥核定後，申請人需註冊「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」官網會員，才可領取樹苗，並可透過上傳種植成果至「我的樹苗日記」，記錄樹苗成長歷程並下載專屬參與證書，為綠化城市與生態永續留下見證。

新北市農業局邀請民眾一同種樹透過專屬網站可申請免費苗木及媒合公有土地。（記者羅國嘉攝）

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