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    毛寶貝也會過敏！ 新北動保處：飼主勿輕忽、嚴重恐致命

    小狗過敏眼睛周圍腫大的照片。（圖由新北動保處提供）

    小狗過敏眼睛周圍腫大的照片。（圖由新北動保處提供）

    2025/07/08 11:53

    〔記者羅國嘉／新北報導〕世界衛生組織與世界過敏組織於每年7月8日共同發起「世界過敏性疾病日」，今年邁入第20週年，藉此提升民眾對過敏性疾病的關注。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，不僅人類深受其擾，毛寶貝也同樣面臨過敏問題，尤其台灣位處亞熱帶，潮濕悶熱的環境更容易滋生誘發過敏原，因此飼主若發現寵物有異狀，應盡速就醫處理。

    楊淑方指出，狗貓常因食物中某些蛋白質、環境中的塵蟎、花粉、跳蚤、壁蝨、清潔劑殘留等產生過敏反應，常見症狀包括皮膚紅腫、搔癢、掉毛、流鼻水、眼睛發紅、打噴嚏、咳嗽，甚至出現厭食、嘔吐、下痢等情形。若嚴重者引發過敏性休克，可能危及生命，飼主應提高警覺。

    動保處獸醫師李建沛表示，除了慎選低敏食材，也應定期驅除寵物體內外寄生蟲、維持環境清潔，才能有效降低過敏風險。他強調，許多過敏原潛藏於草叢或居家清潔用品中，飼主若發現寵物有異狀，應盡速就醫處理。

    楊淑方呼籲，飼主在日常飼養中應以營養均衡為原則，慎選飼料與鮮食原料，以降低過敏疾病的發生。動保處也會於毛寶貝生命教育園區定期舉辦「寵物鮮食教學課程」，邀請專業講師現場示範，幫助飼主學習如何讓毛寶貝吃得健康。

    小三花貓過敏眼睛周圍分泌物增多的照片。（圖由新北動保處提供）

    小三花貓過敏眼睛周圍分泌物增多的照片。（圖由新北動保處提供）

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