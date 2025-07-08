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    颱風丹娜絲災後稅捐減免指南 把握3大原則

    房屋土地受損如何申請稅務減免，詳細規定一次看。（圖由南市財稅局提供）

    房屋土地受損如何申請稅務減免，詳細規定一次看。（圖由南市財稅局提供）

    2025/07/08 11:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲來襲，造成部分地區民宅、車輛與土地受損。南市財政稅務局提醒，民眾如有因災導致財物損壞情形，可依規定申請各項稅捐減免。建議把握「拍照存證」、「檢附文件」、「儘速申請」3原則，避免權益受損。

    使用牌照稅屬按日計徵，若汽車或排氣量151cc以上的機車受災期間無法使用，可申請退還或減徵。須先向監理機關辦理報廢或停駛手續，並檢附修理發票、收據等證明資料。

    房屋若受損面積達30%以上未滿50%，可申請房屋稅減半；損壞逾50%，且需修復才能使用者，得免徵該年度房屋稅。土地因山崩、地陷或沙壓等情況導致無法使用，也可申請地價稅全免。

    若因風災暫停營業，從事娛樂業者可申請依停業日數按比例減徵娛樂稅。災損情形須提出相關證明文件。

    申請方式可透過財政部「稅務入口網」線上辦理，也可郵寄或至所屬稅捐分局及6處跨區稅務櫃台辦理。不便外出的民眾建議使用線上申辦，以節省時間。

    此外，個人或營利事業財物如涉所得稅、營業稅、貨物稅或菸酒稅的災損減免，也可於同一平台向國稅機關申請。如對申請流程或資格有疑問，可於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321洽詢。

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