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    颱風過後台南高鐵特定區滿地斷枝殘葉 國軍協助恢復市容

    高鐵特定區的行道樹有上萬株，丹娜絲狂掃後，市府全力清理。（記者吳俊鋒攝）

    高鐵特定區的行道樹有上萬株，丹娜絲狂掃後，市府全力清理。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/08 11:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」強風狂掃台南，各地滿目瘡痍，上萬株行道樹的高鐵特定區，路面上更是遍佈斷枝殘葉，今天一早國軍已投入清理，協助恢復市容。

    趕在上班之前，仁德也已將轄內阻礙交通的傾倒路樹暫時移除，恢復暢行，並儘速展開公共區域的清理工作，尤其滿地的落葉，正全力掃除，避免機慢車或行人滑倒，發生危險。

    仁德區長黃素美表示，公所協調開口契約廠商，以及社會勞動役與國軍弟兄等人力，積極展開復建工作，除了通行安全之外，更重要的是環境衛生，防杜登革熱疫情。

    至於仁德滯洪池的湖畔，仍有行道路傾倒，也已通報市府水利局，加速清理中。

    位於高鐵特定區，行道樹有上萬株，是歸仁災情較為嚴重的地方，公所攜手市府工務局展開清理、復建，國軍兵力也出動，協助打掃路面落葉，確保交通安全。

    歸仁區長朱雅宏指出，轄內主要道路在上班之前都已恢復通暢，高鐵站周邊的傾倒路樹，正全力清理中，要儘速恢復市容，也讓居民回到正常生活。

    「丹娜絲」狂掃後，台南高鐵特定區滿地斷枝殘葉，國軍加入清掃行列。（記者吳俊鋒攝）

    「丹娜絲」狂掃後，台南高鐵特定區滿地斷枝殘葉，國軍加入清掃行列。（記者吳俊鋒攝）

    台南高鐵特定區內的傾倒行道樹多已暫時移至路邊，不影響車輛通行，陸續清理中。（記者吳俊鋒攝）

    台南高鐵特定區內的傾倒行道樹多已暫時移至路邊，不影響車輛通行，陸續清理中。（記者吳俊鋒攝）

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