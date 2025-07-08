苗栗市親子館暨托嬰中心完工 明年6月起招收75名嬰幼兒

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心完工，規劃空間寬敞。（記者張勳騰攝）

2025/07/08 11:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程已完工，縣長鍾東錦等人今（8）日前往視察，對親子館內部空間寬敞，位置適中感到滿意；目前將著手進行內部規劃設計及施工，預計明年六月開始招收0至2歲的嬰幼兒75人，親子館提供0至12歲孩子活動空間，盼成為全縣的標竿親子館；鍾東錦強調，未來十八鄉鎮市將廣設親子館，讓年輕人敢生，提高苗栗縣生育率。

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心是利用舊苗栗縣議會空間興建，總經費為2億498萬餘元，中央前瞻補助6000萬元，其餘經費由苗縣府自籌款支出；為地上3層、地下1層，總樓地板面積約922坪，其中親子館規劃面積約310坪，托嬰中心約320坪，另有共用空間約82坪，內部空間包含親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、安心托育空間及哺乳室等友善設施。

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苗縣府社會處長張國棟表示，將著手進行內部設計規劃及施工，空間規劃完善、機能齊全，未來提供親子互動、早期教養及托育服務等多元功能，預計明年6月可全部完工，再委外經營，預計招收0到2歲嬰幼兒75名，提供0至12歲的孩子及家長活動空間，預計年度總使用人數約9萬人次。

鍾東錦指出，因苗栗市出生率比較低，希望這個親子館的成立，可讓年輕人敢生，尤其是在臨時托育部分，也是縣府施政重點之一；目前苗栗縣在全國評比時，嬰兒出生率都是墊後，他也希望苗栗的年輕人要加油，未來也會在各鄉鎮來廣設親子館及托嬰中心，讓爸爸媽媽照顧小孩子不要太辛苦。

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心完工，未來內部托育空間規劃示意圖。（記者張勳騰翻攝）

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心完工，未來內部托育空間規劃示意圖。（記者張勳騰翻攝）

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心完工，苗栗縣長鍾東錦等人前往視察內部規劃設施。（記者張勳騰攝）

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