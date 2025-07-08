四技二專技優甄審入學結果公告 分發錄取率43.7％ 16日中午前須報到

今年四技二專技優甄審入學結果今公告，分發錄取率為43.7%。圖為考場示意圖。（記者楊綿傑攝）

2025/07/08 11:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今公告，分發錄取率43.7%。技專校院招生委員會聯合會提醒，報到相關資訊須自行至錄取學校網站查詢，未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

今年四技二專技優甄審入學招生，計67所科技校院及大學參與招生，提供1129系科（組）、學程，4323名招生名額，招生名額居前三類依序為商業有950名、商設有592名、電子有568名。

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而今年共7181人申請資格審查，其中通過資格審查並進行網路報名共7040人，報名人次最多的前三類依序為電子、商業、機械。

至於甄審結果之正、備取生則計5513人，完成網路登記就讀志願者計4993人，經就讀志願序統一分發錄取者3078人，分發錄取率43.7%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福指出，各錄取學校會於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢，並於7月16日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

而獲分發之錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄者，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到，分發錄取生必須特別注意。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在7月16日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加114學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。

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