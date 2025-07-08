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    太陽光電浮台遭丹娜絲重創漂流 旭東環保續搶修允加速處理

    旭東環保搶修颱風受損浮台。（記者蔡宗憲攝）

    旭東環保搶修颱風受損浮台。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/08 11:43

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕丹娜絲颱風重創屏東海岸，旭東環保科技負責執行的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因強風巨浪導致部分浮台漂流至佳冬及枋寮近岸。8日清晨，旭東團隊持續搶修，動用重型機具吊掛沖上岸的浮台。屏東縣府要求48小時內完成清理並勒令停工，旭東承諾加速處理；當地鄉民則強調確保航道安全與環境整潔，並不反對優質綠能廠商。

    專業網友發現，旭東環保科技並非一般中小企業，挪威Nydalen橋梁保護管、丹麥圓形箱網、日本奈良滯洪池水上型太陽能、寮國首座水上太陽能示範案都出自旭東，公司為目前世界前三大斜張橋鋼纜保護套管製造商、海上漁業箱網世界第2大製造商、全台離岸風機海底電纜保護管唯一供應商。

    佳冬案場自2023年7月啟動，總投資3億元，中央補助1億元，旭東自籌2億元；於距岸3.1公里、水深23米的外海測試，總面積16萬平方公尺，驗證浮台耐候性。雖遇颱風挑戰，旭東環保科技強調多數浮台未損壞，可重新組裝再利用。

    旭東環保科技1995年成立，從箱網養殖到太陽能浮台，累積獨特錨定系統與結構設計優勢。2016年，旭東於屏東大武丁抽水站打造全台首座水上浮動式太陽能系統，獲總統蔡英文親臨啟用。

    旭東環保科技表示，6月中發現浮台連結需強化，已回收6成浮台，改良後再重新部署，確保未來抗浪能力更穩固，因受海象與西南氣流影響，拆除進度受阻，颱風來襲前未能全數完成。

    佳冬鄉公所秘書李佳祥表示，鄉民對綠能發展多持正面態度，對海上光電計畫，居民關心航道安全與環境維護。

    旭東環保搶修颱風受損浮台。（記者蔡宗憲攝）

    旭東環保搶修颱風受損浮台。（記者蔡宗憲攝）

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